So schnell verloren Europas Kaiser Krone und Thron

Der deutsche Kaiser Wilhelm II. dankte zwar offiziell am 28. November 1918 ab, aber erst, nachdem er aus Angst vor einer Revolution, und mit einer Zugladung voller Preziosen, in die Niederlande geflüchtet war und dort um Asyl angesucht hatte – was ihm in konservativen Kreisen als „Kaiserflucht“ vorgehalten wurde. Er starb 1941 in seinem niederländischen Exil.