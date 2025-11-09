Gehört der Habsburger-Schatz gar den Italienern?

Wenn der Florentiner Diamant aus dem Habsburger-Schatz nicht als persönlicher Besitz der Habsburger gilt, hat Italien ältere Rechtsansprüche als Österreich. Denn auch in der Toskana herrschten Habsburger.
Sein Name sagt schon alles – man nennt ihn den „Florentiner“. Und seine Herkunft aus der Hauptstadt der Toskana bringt jetzt eine neue Facette in die Diskussion, wem der wieder aufgetauchte Habsburger-Schatz – und damit der Florentiner Diamant – gehört: den Habsburgern oder der Republik Österreich? Doch es gibt einen dritten Player dabei. Einen, der zumindest ältere Ansprüche als Österreich hätte. Wie kann das sein?
