Gehört der Habsburger-Schatz gar den Italienern?

Sein Name sagt schon alles – man nennt ihn den „Florentiner“. Und seine Herkunft aus der Hauptstadt der Toskana bringt jetzt eine neue Facette in die Diskussion, wem der wieder aufgetauchte Habsburger-Schatz – und damit der Florentiner Diamant – gehört: den Habsburgern oder der Republik Österreich? Doch es gibt einen dritten Player dabei. Einen, der zumindest ältere Ansprüche als Österreich hätte. Wie kann das sein?