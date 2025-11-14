Jüdische Geschichte virtuell neu aufgearbeitet

Die Fürsten Esterhazy gewährten ihren Schutz



Teils waren diese Gemeinschaften unter dem Schutz der Fürstenfamilie Esterhazy. Wie auch in Eisenstadt. Theresa Stöckl, Historikerin des Jüdischen Museums: „Wir haben uns vorgenommen, die drei Gassen rund um das Jüdische Museum digital aufzuarbeiten.“ Dabei wird es neue Informationen über Häuser in der Alexander-Wolff-Gasse, der Unterbergstraße und der Wertheimerstraße geben. Unter anderem über das Gebäude des jüdischen Museums, das Samson Wertheimer gehörte und schon im 18. Jahrhundert Synagoge war. Mittels Synchronisation alter und neuer Bilder wird diese virtuell in 3D zu besichtigen sein. Auch zu einzelnen Grabsteinen auf dem Älteren Jüdischen Friedhof Eisenstadts, wie jenen von Naftali Kamen, dem ersten Bestatteten und Rabbi Me’ir Eisenstadt, erster Gemeinderabbiner, wird es Infos geben. www.jewishsmartmap.eu