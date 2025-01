Abriss läuft: Gemeinde arbeitet in Ersatzstube

Es war ein langer Weg. Wir sind froh, dass die Bagger vorgefahren sind“, sagt Bürgermeister Hannes Mak. Diese Woche hat die MID-Bau GmbH mit den Abrissarbeiten des alten Gemeindeamtes, das zuletzt in den 60er-Jahren saniert worden war, begonnen. Die vier Mitarbeiter sind bereits im Herbst des Vorjahres in die Räumlichkeiten der „Robert Wolte und Partner GmbH“ in Wildenstein eingezogen.Mak: „Wir sind bestens untergebracht.“