Viele Sternschnuppen bald am Nachthimmel zu sehen

Durchquerung von Staubteilchen

Die Perseiden entstehen, wenn Staubteilchen aus dem Weltall mit hoher Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre eindringen und dort verglühen. Sie sind dann eben als Sternschnuppen zu beobachten. Die Staubteilchen kommen von dem Kometen 109P/Swift-Tuttle, der während seiner Reise durch das Sonnensystem Material verliert. „Und jedes Jahr um diese Zeit herum kreuzt die Erde diese Teilchenspur“, erklärt Anetzhuber, der 30 Jahre vor seiner Pension im Planetarium gearbeitet hat.