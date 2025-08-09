Vorteilswelt
Perseidenschauer

Viele Sternschnuppen bald am Nachthimmel zu sehen

Kärnten
09.08.2025 16:00
Etliche Sternschnuppen kann man bald wieder sehen.
Etliche Sternschnuppen kann man bald wieder sehen.

Einige Wünsche werden in der Nacht von 12. auf den 13. August in Erfüllung gehen, wenn der Perseiden-Meteorstrom in Kärnten seinen Höhepunkt erreicht. Ein Experte gibt Tipps, wie man das Himmelspektakel am besten beobachtet. 

 „Die Perseiden sind im Grunde viele Sternschnuppen am Himmel und sind zwischen Juli und August zu beobachten“, so Kurt Anetzhuber vom Vorstand der astronomischen Vereinigung Kärntens.

Durchquerung von Staubteilchen
Die Perseiden entstehen, wenn Staubteilchen aus dem Weltall mit hoher Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre eindringen und dort verglühen. Sie sind dann eben als Sternschnuppen zu beobachten. Die Staubteilchen kommen von dem Kometen 109P/Swift-Tuttle, der während seiner Reise durch das Sonnensystem Material verliert.  „Und jedes Jahr um diese Zeit herum kreuzt die Erde diese Teilchenspur“, erklärt Anetzhuber, der 30 Jahre vor seiner Pension im Planetarium gearbeitet hat.

Vollmond und Perseiden
Bei der Beobachtung der Perseiden gibt es so einiges zu beachten. Die Sternwarte Klagenfurt lädt am 12. und 13. zum gemeinsamen Sternschnuppenschauen ein. „Der Vollmond erreicht am 9. August seinen Höhepunkt und geht um 9.55 Uhr auf. Jeden weiteren Tag geht er 50 Minuten später auf“, erzählt Anetzhuber. Das kann dazu führen, dass das Licht des Mondes die Sicht auf die Perseiden verdrängt.

Das Licht des Vollmondes kann das Sehen der Perseiden erschweren.
Das Licht des Vollmondes kann das Sehen der Perseiden erschweren.
(Bild: Paten der Nacht)
(Bild: Angelika Putzi)

Man sollte zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und natürlich auch in die richtige Richtung blicken. Die beste Zeit am 12. August ist zwischen 22:30 und 23:00. „Die meisten Menschen wollen von ihren Terrassen aus die Sternschnuppen beobachten, jedoch sind diese oft nach Südwesten ausgerichtet. Die Perseiden findet man in Richtung Nordosten“, rät der Astronom.

Kärnten

Mehr Kärnten
