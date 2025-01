Profi-Barkeeper zeigt Ihnen Rezepte zum Nachmachen

Seit Jahren räumt Daniel Schellander – alias „MisterSwizzle“ – einen Preis nach dem anderen ab: Er holte sich den Sieg bei den Drinks Open in der Schweiz, war im Finale der World Class Final Austria, gewann mehrere Gruppen beim International Wörthersee Cocktail Cup und vieles mehr. Der 42-jährige Master auf Bartending managt ab sofort die Bar in der Hafenstadt in Klagenfurt.