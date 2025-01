Mitarbeiter zahlt sich 750.000 € „Überstunden“ aus

19 Überstunden pro Tag

Dem Bericht zufolge verdiene der Mann normalerweise – bei einer 40-Stunden-Woche – 50.000 Euro im Jahr. Da er sich selbst aber zahlreiche „Überstunden“ angerechnet haben soll, nahm er viermal so viel mit nach Hause. Er hätte also pro Tag mindestens 27 Stunden (also 19 Überstunden pro Tag) arbeiten müssen.