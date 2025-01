Trotz Pleite: KTM sorgte für Zulassungsrekord

4272 KTM-Motorräder im Dezember zugelassen

Mitten in der Krise (und im Winter) explodierten im Dezember die Zulassungszahlen in Österreich. So wurden laut Daten der Statistik Austria im Dezember 2024 Zulassungen für 4272 KTM-Motorräder registriert, 2300 für Bikes der Marke Gas Gas und 1227 von Husqvarna. Selbst bei der Italo-Luxusmarke MV Agusta, an der KTM derzeit noch die Mehrheit hält, stieg die Zahl der Zulassungen auf 25 im letzten Monat des Jahres an. Interessant dabei: Der überwiegende Teil der Zulassungen waren Tageszulassungen, die für die Innviertler offenbar zum Mittel in der Not wurden.