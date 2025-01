Neuer Mehrheitseigentümer für Designfirma von KTM

„Gemeinsam sichern wir nicht nur Arbeitsplätze, sondern bringen weltweit führendes Produktdesign und Markenerlebnisse – sowohl in der Gebäudeautomation als auch in anderen zukunftsträchtigen Themen“, ließ Loxone-Mitgründer Thomas Moser am 20. Dezember wissen, als das Tech-Unternehmen aus Kollerschlag (Oberösterreich) gemeinsam mit Kiska bekanntgab: Man geht eine strategische Partnerschaft ein.