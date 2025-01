Der Action-Knaller ist zurück: „Criminal Squad 2“

Warum nicht einmal bei einem krummen Ding in good old Europe mitmischen, denkt sich der Hardcore-Bulle Nick O’Brien (Gerard Butler). Dafür zeckt er sich an Donnie Wilson (O’Shea Jackson Jr.) heran, mit dem er noch eine Rechnung offen hat. Der hat sich gerade einen Wahnsinnsklunker auf die kriminelle Tour beschafft – und er giert nach noch mehr Karat. Die weltgrößte Diamantenbörse sticht ihm ins Auge ...