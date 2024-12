Wilder Streit: Darum gibt‘s keinen neuen 007-Film

Nach „Keine Zeit zu sterben“ (2021) sieht die Zukunft des Mannes mit der Lizenz zum Töten rosig aus. Der cineastische Abschied von Daniel Craig als James Bond ist sowohl ein kommerzieller als auch künstlerischer Triumph, der würdige Schlusspunkt einer erfolgreichen 007-Ära. Bond ist wieder in aller Munde, Fans und Branche in freudiger Erwartung, wer demnächst als Craig-Nachfolger in die Haut von Ian Flemings Agenten schlüpfen wird.