Gewinnen zum Kinostart von „Criminal Squad 2“

In der actionreichen Fortsetzung des Thrillers von 2018 wird Big Nick erneut in einen tödlichen Wettlauf gegen die Zeit verwickelt. Sein Erzfeind Donnie Wilson (gespielt von O‘Shea Jackson Jr.) plant zusammen mit der berüchtigten Panther-Mafia einen spektakulären Raubüberfall auf die weltgrößte Diamantenbörse in Europa. Doch Big Nick ist fest entschlossen, die Räuber zu stoppen – egal, welche Mittel er dafür einsetzen muss.