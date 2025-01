„September 5“: Brillanter Thriller über Terrorakt

Es ist der Breaking-News-Moment bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München, den es so noch nie gab: Palästinensische Terroristen nehmen elf israelische Sportler in Geiselhaft, töten zwei bereits in den Morgenstunden jenes Septembertages und drohen mit weiteren Hinrichtungen. Und die Welt da draußen sieht zu, ist doch dieser 5. September ’72 der Tag, an dem der Terror „on air“ ging, also live übertragen wurde. Denn die Crew des US-amerikanischen ABC-TV-Teams, abseits der Sportberichterstattung eigentlich völlig unerfahren, hält mit ihrer klobigen Studiokamera drauf – bis zum bitteren Ende.