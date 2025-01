TikTok bereitet sich auf Aus in USA am Sonntag vor

Wenige Tage vor einem möglichen Verbot von TikTok in den USA erwägen die chinesischen Behörden einem Medienbericht zufolge den Verkauf der Plattform an den Milliardär und Trump-Berater Elon Musk. Diese Option sei für den Fall im Gespräch, dass TikTok im Kampf gegen den Bann keinen Erfolg habe, schrieb die Nachrichtenagentur „Bloomberg“ am Montag unter Berufung auf Insider.