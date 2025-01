„Auch in Rom hat keiner an uns geglaubt!“

Trainer Gernot Fraydl machte mit zwei Remis und dem Aufstieg im UEFA-Cup gegen Hellas Verona 1983 den Auftakt in Sturms „Italien-Historie“. Für Ivica Osim gab’s 1998 nach zwei Champions-League-Niederlagen gegen Inter Mailand im UEFA-Cup 1999 nach dem legendären Schicklgruber-Patzer im Nachspiel das Out gegen Parma. Christian Ilzer gelang nach zwei Europa-League-Remis gegen Lazio 2022 im Folgejahr gegen Atalanta Bergamo in zwei Duellen ein Remis.