Leichengestank aus Wiener Wohnung: Katze verendete

„War so eine Überwindung, in die Wohnung zu gehen“

Denn die Besitzerin ließ die Katze nach einem vorübergehenden Auszug einfach in der Messiwohnung zurück. „Am Anfang habe ich sie eh noch gefüttert, aber das war immer so eine Überwindung, dorthin zu gehen“, weint die 33-Jährige auf der Anklagebank. Sie spricht von psychischen Problemen, die es ihr unmöglich gemacht hätten, sich um den Vierbeiner zu kümmern – konkretisieren möchte sie das aber nicht.