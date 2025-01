Oscars „kurz vor der 1. Absage“ in der Geschichte

Ein Mitglied der Academy of Motion Pictures, Arts and Science, das aufgrund des sensiblen Themas anonym bleiben will, verriet unserem US-Korrespondenten Christian Thiele: „Der Druck wird immer größer, von normalen Mitgliedern auf die Entscheider, die Oscars ganz abzusagen. So viele unserer Mitglieder sind direkt betroffen und Los Angeles war noch nie so vereint. Eine Hollywood-Party der millionenschweren A-Lister würde als taktlos angesehen werden und zu einer Spaltung führen.“