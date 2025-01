Rogan: „Unser Haus lag zwischen vier Bränden“

Die verheerenden Waldbrände in Los Angeles, die weiter nicht unter Kontrolle sind, bedrohen auch Sportstätten für die Olympischen Spiele 2028. Der Riviera Country Club, wo Golf gespielt werden soll, liegt in einer Evakuierungszone. Auch die University of California – auf dem Campus der Uni wird das Olympische Dorf sein – ist laut Medienberichten in Gefahr.