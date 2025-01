Vance droht Hamas mit „aggressiven Sanktionen“

„Israel will die Freilassung der Geiseln dringend und arbeitet hart daran, einen Deal zu erzielen. Wir werden bald wissen, ob die andere Seite auch einen Deal will. Wir hoffen, in der nahen Zukunft Fortschritte zu sehen“, sagte Israels Außenminister Gideon Saar. Die islamistische Hamas stellt sich bereits auf eine mögliche Freilassung palästinensischer Häftlinge ein. „Wir erneuern unser Versprechen an unser standhaftes, geduldiges Volk und an unsere heldenhaften Gefangenen in den Gefängnissen und bekräftigen, dass ihre Freiheit bald erreicht wird“, heißt es.