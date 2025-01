Nur jeder Zweite kennt Stand seines Pensionskontos

54 Prozent der Landsleute erwarten in den kommenden Monaten „eher eine Verschlechterung“ der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Lebensqualität, berichtet dabei IMAS-Meinungsforscher Paul Eiselsberg. „Da ist es wenig verwunderlich, dass in diesem Umfeld das Thema Vorsorge mehr und mehr an Wichtigkeit gewinnt“, sagt Sonja Brandtmayer, stellvertretende Generaldirektorin der Wiener Städtischen.