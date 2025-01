Wie Sie beim Einkaufen Ärger vermeiden können

2 plus 1 gratis; kaufe sechs Stück und bezahle nur drei; minus 25 Prozent auf eine Warengruppe – Aktionen wie diese verleiten uns dazu, beim Einkauf ein bisschen mehr mitzunehmen. So groß die Freude über Schnäppchen ist, so groß kann auch der Ärger sein, wenn man sich getäuscht fühlt. Was die Österreicher beim Einkaufen besonders nervt und was Sie dagegen tun können, lesen Sie hier.