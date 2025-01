Ja, auch so können Blaue sein …

Eine blau-schwarz-grüne Koalition? Nein – im Bund völlig undenkbar, aber auch in der Steiermark derzeit ausgeschlossen. Und dennoch bewiesen am Steirerball in Wien just jene „Feindbilder“ von ÖVP, FPÖ und Grünen, was jetzt notwendig für die Republik wäre: Gesprächsbereitschaft über Parteigrenzen.