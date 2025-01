Steirerball in Wien: Promis schwingen das Tanzbein

Mit dem Steirerball 2025 in Wien ist eine Ballnacht der Rekorde garantiert: So viele prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft und Society wie noch nie stürmten heute die Wiener Hofburg. Es ist nach dem Steirerfrühling am Wiener Rathausplatz die größte steirische Veranstaltung außerhalb des Bundeslandes – insgesamt sind 3500 Ballgäste vor Ort. „Wir sind ausverkauft“, freut sich Andreas Zakostelsky, Veranstalter und Obmann des Vereins der Steirer in Wien.