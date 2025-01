Mit wem Schallenberg das erste Telefonat führte

Wie berichtet, war Schallenberg am Freitag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit dem Vorsitz der Regierung betraut worden. Er bleibt Übergangskanzler, bis es ein neues Kabinett gibt. Scholz wird am Samstag bei dem Bundesparteitag der SPD wohl zum Kanzlerkandidaten gewählt wird. In aktuellen Umfragen zu den deutschen Bundestagswahlen am 23. Februar schneidet er allerdings nicht gut ab.