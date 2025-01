Beendet Trump Krieg? Das sagt der Friedensforscher

Donald Trump wird am 20. Jänner, um 12 Uhr Ortszeit, in Washington D.C. als US-Präsident angelobt. Seine großspurige Ankündigung, innerhalb von 24 Stunden den Ukraine-Krieg beenden zu können, hat er schon relativiert. Trotzdem sollen möglichst schnell Verhandlungen her, die Kämpfe eingestellt werden. „Aufhetzer“ Trump, der sich für die gerade beschlossene Gaza-Waffenruhe und Geisel-Freilassung feiern lässt, als Friedensstifter? Wir fragten einen Friedensforscher, wie (un)realistisch das ist.