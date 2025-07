Irrer US-Botschafter: Satire oder Alpha-Männchen?

Nick Adams ist so unfassbar männlich, sexy, erfolgreich und leiwand, dass es fast schon wehtut – zumindest, wenn es nach ihm selbst geht. Als selbsternannter „Alpha Male“ – also als männliches Prachtexemplar der ersten Güter – sorgt der 40-jährige seit Jahren mit seinen Büchern und Postings für Kopfschütteln. So schräg, peinlich und unfreiwillig lächerlich sind seine Wortmeldungen, dass viele Nutzer vermuten, dass hinter dem rechten Influencer in Wahrheit ein subversives Satireprojekt steckt.