New York: Wird er erster muslimischer Stadtchef?

So sauer war Donald Trump lange nicht mehr. Er sei ein Illegaler, der selbst am besten verhaftet gehöre, wütete der Mann im Weißen Haus. Gerichtet waren seine jüngsten Verbalinjurien gegen den demokratischen Politjungstar Zohran Mamdani. Der 33-Jährige, ein gläubiger Muslim, ist der große Favorit auf den Posten des New Yorker Bürgermeisters. Mamdani hat versprochen, im Falle seines Wahlsieges die von der Trump-Regierung vorangetriebene, massenweise Abschiebung von Einwanderern ohne gültige Papiere zu stoppen. Trump warf er billige Angstmache vor und konterte: „Wir werden diese Einschüchterung nicht akzeptieren.“