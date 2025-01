Streit über Personalknappheit in den Kindergärten

Beste Jobaussichten garantiert

Wegen Personalmangel mussten auch schon Öffnungszeiten – etwa in Feldkirch – reduziert werden. Das Land verweist auf die laufende Ausbildungsoffensive und erwartet sich bald einen Schub an Fachkräften. „Bereits im Sommer werden die ersten Abschlüsse der zusätzlich geschaffenen Ausbildungsplätze – etwa im neuen Tageskolleg am BORG Lauterach – vorliegen.“ Ob diese Absolventen dann jedoch auch in den Beruf wechseln, wird sich zeigen. Laut Kelterer sind nur 16 von 60 Schülern der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik in Feldkirch im letzten Abschlussjahr in den Beruf eingestiegen. Die Personalsituation bleibt damit auch im heurigen Jahr eine der größten Baustellen für das Land. Aber immerhin sind die Jobchancen und Möglichkeiten für Interessierte in diesem Bereich so gut nie zuvor.