Kein Mittagessen für Kinder wegen Herbstmesse

Erst nach und nach werde in der Montfortstadt wieder Mittagessen geliefert: Während die Essensversorgung in der Volksschule Altenstadt ab Donnerstag gewährleistet ist, ist dies in der Volksschule Levis erst ab der zweiten Schulwoche der Fall. „Bis dahin wird es Mutti schon richten“, bemerkt die Frauenvorsitzende süffisant. Denn viele Eltern, vor allem Mütter, würden nun vor der Herausforderung stehen, neben der ohnehin kurzen Unterrichtszeit am ersten Schultag auch die Mittagessens-Versorgung ihrer Kinder zu organisieren.