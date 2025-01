Kickl doch salonfähig? Wallners seltsame Wandlung

Wer im Archiv nach Wortmeldungen von Markus Wallner in Bezug auf FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl sucht, wird schnell fündig. Komplimente für den blauen Hardliner sind nicht darunter, kein anderer Landeshauptmann war in der Kritik an der Person Kickl offensiver. Die Abneigung war nicht nur eine ideologische, sondern auch eine persönliche – und sie beruhte auf Gegenseitigkeit.