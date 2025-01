„Warum ist mein Kind ständig verschnupft?“

Dr. Stefan Edlinger, HNO-Facharzt, Medizin am Markt Ärztezentrum in Wien: Bei einem Sprössling, der den Kindergarten besucht und ständig verschnupft ist, sollte man neben den üblichen Erkältungen auch an vergrößerte Rachenmandeln, die sogenannten adenoide Vegetationen, denken. Der regelmäßige Kontakt mit anderen Kindern erhöht das Risiko für Infektionen (das Immunsystem muss erst „lernen“), während adenoide Vegetationen die Symptome wie dauerhaften Schnupfen verstärken können.