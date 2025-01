Nelly Furtado feiert „Selbstliebe“ mit Bikini-Pics

Sie habe sich für ihre Karriere nicht unters Messer gelegt – und habe das auch künftig nicht vor, unterstrich Furtado zudem. Im Gegenteil: Sie appellierte sogar dafür, dass ihre Fans auch in diesem Jahr ihre Einzigartigkeit zelebrieren sollen. „Drücke dich frei aus, feiere deine Individualität und sei dir bewusst, dass es völlig in Ordnung ist, mit dem, was du im Spiegel siehst, zufrieden zu sein, und dass es auch in Ordnung ist, etwas anderes zu wollen”, erklärte die Chartstürmerin.