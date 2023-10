Nelly Furtado & Kim Cattrall lassen Hüllen fallen

„Verdammt fabelhaft“

Aber nicht nur Furtado holte die Reality-TV-Queen vor die Kamera. Auch „Sex And The City“-Star Kim Cattrall ließ für die 42-Jährige die Hüllen fallen - und zeigte sich in schwarzer Shapewear. In dem Clip zur neuen Kampagne erklärt die Serien-Darstellerin, sie fühle sich in der Kardashian-Wäsche „verdammt fabelhaft“.