So fallen Angestellte im Handel um 3000 Euro um

Erst seit dem Jahresbeginn gelten neue Regeln für das (erhöhte) Kilometergeld in Österreich. Mit einer blau-schwarzen Regierung würden sich die Tarife aber noch einmal ändern. Spezielle Regeln können aber auch Kollektivverträge in den einzelnen Branchen beinhalten. So zahlen Mitarbeiter im Handel besonders stark drauf.