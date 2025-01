Fallen im März die nächsten schwarzen Festungen?

Rädler tritt erstmals als ÖVP-Bürgermeisterkandidat an

Besonders spannend dürfte die Bürgermeisterwahl in Feldkirch werden. In der Montfortstadt wird ÖVP-Stadtchef Manfred Rädler seine erste Wahl schlagen. Große Fehler hat er seit seiner Amtseinführung im Sommer 2024 keine begangen. Die Amtszeit war aber wohl auch zu kurz, um eine eigene Handschrift zu entwickeln und die Herzen der Feldkircher zu erobern. Das wiederum gelingt Vizebürgermeisterin Andrea Kerbleder recht gut. Die stets freundliche Freiheitliche wirkt voller Tatendrang und dürfte mehr als nur eine ernst zu nehmende Konkurrentin sein.