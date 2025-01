Trump fordert: „Schafft Windräder in Nordsee ab“

Trump zieht den Klimawandel in Zweifel, setzt sich für fossile Energien ein und hatte in seiner ersten Amtszeit einen Austritt der USA aus dem Weltklimaabkommen in die Wege geleitet. Sein Nachfolger Joe Biden hatten den Ausstieg aus dem Pariser Abkommen zur Reduzierung der globalen Treibhausgasemissionen wieder rückgängig gemacht. Trump will es nun wieder aufkündigen.