Unter Trump droht dem Klimaschutz der Todesstoß

Die USA sehen sich stolz als älteste Demokratie der Welt. Die Entwicklung von Klugheit hat damit aber nicht unbedingt Schritt gehalten. Das größte Opfer von Trumps Präsidentschaft wird der Klimaschutz sein. Diese Haltung hat mehr Auswirkung auf die Welt als jede andere Maßnahme Trumps, zumal sie von den aufstrebenden Industriestaaten in Asien wie Indien und China als willkommenes Signal aufgefasst wird, eigene Anstrengungen fahren zu lassen. So werden in Indonesien abseits der Aufmerksamkeit der Welt schon mehr Tropenwälder abgeholzt als am Amazonas.