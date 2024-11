Klimawandel-Skeptiker soll US-Minister werden

Wende in US-Klimapolitik

Sollte der Senat Trumps Vorschlag folgen, würde Wright vermutlich eine Wende in der US-Klimapolitik hin zu fossilen Brennstoffen einleiten. „Es gibt keine Klimakrise, und wir befinden uns bei der Energie auch nicht in einem Umbruch“, sagte er im vergangenen Jahr in einem Video auf LinkedIn.