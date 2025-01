Komplettes Ski-Team plötzlich verschwunden

Bei Michael Lamplot, Renndirektor des Internationalen Skiverbandes (FIS), herrscht große Verwunderung. „Ich habe keine Ahnung, wohin sie gegangen sind. Sie sind einfach nicht am Start aufgetaucht. Manchmal vergessen einige Teams, uns zu benachrichtigen. Was diesmal der Grund war, weiß ich nicht“, sagt Lamplot zur schwedischen Zeitung „Expressen“. Es gebe „keine Regel, die besagt, dass man uns Bescheid geben muss. Aber an einem solchen Tag mit der Verfolgung wäre es gut für uns gewesen, wenn die Startreihenfolge besonders ist.“