Langlauf: Vermeulen Fünfter in Verfolgung

„Brutal hartes Rennen“

In der Gesamtwertung verbesserte sich Vermeulen an starke vierte Stelle. „Ich habe heute mit diesem fünften Platz mein bisher bestes klassisch Resultat eingestellt, aber es war ein brutal hartes Rennen. In der Früh habe ich mich nicht wirklich frisch gefühlt und habe ich mir schon fast Sorgen gemacht“, berichtete Vermeulen. Er sei aber gut in das Rennen gestartet und habe mit einer starken Gruppe „super zusammengearbeitet“. „Kurz habe ich mir schon gedacht, dass sogar das Podium vielleicht noch möglich ist.“