„Hoffnungslos!“ Tour-Vorjahressieger gibt auf

Zu den heimischen Medien sagte der 26-Jährige, er sei am Donnerstagmorgen „mit einem brennenden Hals und Kopfweh“ aufgewacht. So sei eine Fortsetzung des Etappenrennens „hoffnungslos“. Amundsen gewann im vergangenen Winter sowohl die Tour als auch den Langlauf-Gesamtweltcup. Aktuell lag er in der Tour auf Platz drei.