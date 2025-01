Durch das Jahr 2025? Mit Galgenhumor und Hoffnung

Einerseits war das vergangene Jahr trist genug: Krieg in der Ukraine und in Nahost, Naturkatastrophen und bei uns – innenpolitisch und budgetär – das schwarze Loch. Andererseits könnte es 2025 noch schlimmer werden: Was, wenn der Krieg in der Ukraine eskaliert? Wenn Trump einen Handelskrieg gegen die EU lostritt? Während bei den deutschen Nachbarn die Lage ernst ist, aber nicht hoffnungslos, weiß der gelernte Österreicher, dass sie hierzulande zwar hoffnungslos ist, aber nicht ernst. Mit Galgenhumor werden wir also auch 2025 über die Runden bringen.