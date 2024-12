Wie es mit den Kriegen 2025 weitergehen könnte

Weltweit sind laut UNO derzeit über 122 Millionen Menschen vor Krieg, Konflikten und Verfolgung auf der Flucht. Diese Zahl hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Gleichzeitig leiden über 280 Millionen Menschen Hunger. Besonders betroffen ist der Sudan, wo seit April 2023 ein Bürgerkrieg herrscht, der über 11 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen und mehr als 600.000 Menschen in eine Hungersnot gestürzt hat. Ein Ende ist nicht in Sicht.