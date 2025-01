Wenn sich Jäger irren, müssen sich Pferde fürchten

„Vorsicht, Jäger“

Pferde leben grundsätzlich gefährlich, wenn Jäger in ihrer Nähe auf Wildschweinpirsch gehen – das zeigt der Blick in einschlägige Jagd-Seiten im Internet: So hatte in Oberhausen in Nordrhein-Westfalen (D) im Februar ebenfalls ein Waidmann ein Pferd mit einem Wildschwein verwechselt und angeschossen. 2021 passierte dasselbe mit letalen Folgen in Usingen im deutschen Bundesland Hessen.