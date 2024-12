Mehr als 11 Millionen Euro für Hochwasseropfer

Schäden werden beseitigt

Bislang wurden nahezu 400 Förderzusagen erteilt und eingereichte Rechnungen werden umgehend geprüft sowie direkt beglichen. Die wenigen offenen Fälle befinden sich in der abschließenden Bearbeitung. Sämtliche dafür erforderlichen Gutachten wurden bereits in Auftrag gegeben. Zahlreiche Schäden konnten so bereits erfolgreich beseitigt werden.