Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirbel um Standorte

Kritik an Verteilung: Jois will auch Stützpunkt

Burgenland
08.08.2025 06:00
In Schattendorf ist der Pflegestützpunkt bereits fertig.
In Schattendorf ist der Pflegestützpunkt bereits fertig.(Bild: P. Huber)

Die Gemeinde kritisiert die derzeitige Verteilung der Standorte und hofft nun auf Gespräche mit dem Land, um schließlich auch zum Zug zu kommen. Das ist aber unwahrscheinlich.

0 Kommentare

Insgesamt 71 Pflegestützpunkte sind im Burgenland vorgesehen. Die Einteilung der Standorte erfolgte bereits 2022. 100 Gemeinden gingen dabei leer aus, nicht alle sind damit glücklich. Auch Jois stand nicht auf der Liste der Standorte.

Alle Kriterien erfüllt
Die Seegemeinde will dies jetzt aber ändern. In einem Grundsatzbeschluss sprach sich der Gemeinderat einstimmig dafür aus, einen Stützpunkt auch in den Ort zu holen. Man erfülle alle Kriterien, die entscheidend seien, heißt es. „Wir hoffen auf eine positive Resonanz und setzen uns daher für eine bessere Versorgung und Unterstützung in Jois ein“, so Bürgermeister Hannes Steurer (ÖVP).

Gleichzeitig sieht man die derzeitige Verteilung der Standorte kritisch. Vor allem SPÖ-geführte Gemeinden würden zum Zug kommen, meint ÖVP-Gemeindevorstand Sascha Krikler: „Mit uns hat niemand geredet.“ Beide hoffen nun, dass es rasch zu Gesprächen mit dem Land kommt.

Standorte „bereits fixiert“
Aus dem Büro des zuständigen Landesrats Leonhard Schneemann (SPÖ) heißt es dazu, dass die Auswahl der Standorte aufgrund der EPIG-Studie erfolgte, in der die 28 Pflegeregionen und Subregionen festgelegt wurden. Zum jetzigen Zeitpunkt seien die Standorte bereits fixiert und teilweise fertig gebaut bzw. in Umsetzung. „Sollte Bedarf bestehen, wird es aber natürlich eine Möglichkeit geben, ein Betreuungsangebot zu bekommen“, heißt es.

Übrigens: Die nächstgelegenen Stützpunkte sind Winden und Neusiedl am See. Würde Jois tatsächlich neuer Standort werden, müsste wohl eine der zwei Gemeinden auf ihren Stützpunkt verzichten.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
16° / 32°
Symbol wolkenlos
Güssing
13° / 31°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
14° / 32°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
15° / 32°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
15° / 32°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter freut sich über den Freispruch.
Kein Vorsatz
Falschaussage: Freispruch für Ex-Justizminister
US-Präsident Donald Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, ...
Zölle gegen EU aktiv
Trump: „Es werden Milliarden Dollar fließen“
Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
202.172 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
127.056 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
123.684 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1488 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1196 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
912 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Mehr Burgenland
Teures Personal
Kindergärten belasten die Budgets der Gemeinden
Saubere Zukunft
„Klimaschutz ist in der DNA des Landes“
91.000 Euro erbeutet
Mit Feuerwehr-Werkzeug Bankomat aufgebrochen
Friedrichshof-Projekt
Land verankert Sicherheitsnetz im Widmungsrecht
Ohne Reue trinken
„Bleifrei“ unterwegs: Neuer Spritzer ohne Alkohol
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf