Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Saubere Zukunft

„Klimaschutz ist in der DNA des Landes“

Burgenland
07.08.2025 17:26
„Unser Klimaschutzgesetz ist das fortschrittlichste.“
„Unser Klimaschutzgesetz ist das fortschrittlichste.“(Bild: Grammer Karl)

Per Gesetz will Rot-Grün den Weg in eine saubere Energiezukunft beschreiten – weg von Öl und Gas, stattdessen sind Wind und Sonne im Hybrid sowie Hightech-Stromspeicher das „pannonische Gold“ von morgen.

0 Kommentare

Was vor 37 Jahren mit den ersten Rotoren in Zurndorf begann, entwickelte sich zur Erfolgsgeschichte. Allein die Windräder, die im Burgenland stehen, produzieren bereits umweltfreundlichen Strom für hunderttausende Haushalte. „Sonne, Wind und Speicher sind heute die heilige Dreifaltigkeit!“ Mit diesen Worten verwies Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner im Fotovoltaik-Park in Schattendorf auf den aktuellen Trend.

Gesetz ab Oktober
Sie sprach damit das von Rot-Grün vorbereitete Klimaschutzgesetz an, das das Burgenland – als zweites Bundesland nach Wien – im Oktober beschließen will. „Es ist das fortschrittlichste seiner Art. Erstmals werden unsere ehrgeizigen Ziele gesetzlich festgeschrieben“, betonte Haider-Wallner. Bis 2030 soll die gesamte eingesetzte fossile Energie durch Strom aus alternativen Quellen kompensiert werden.

„Für jeden Liter Öl und jeden Kubikmeter Erdgas ist mindestens gleich viel Elektrizität aus Sonnen- und Windkraft zu produzieren.“ Die wichtigsten Eckpfeiler des zehn Punkte umfassenden Klimaschutzes:

  • Die Strategie wird 2027 erstmals überarbeitet, alle fünf Jahre überprüft und neu beschlossen. Sie enthält den Zielpfad zur Verringerung der Treibhausgase und Maßnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs.
  • Sektorziele für Verkehr, Industrie, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft und Co. müssen festgelegt werden. Bei Verfehlungen sind Nachbesserungen Pflicht.
  • Beim Ausbau von erneuerbaren Energien sind bis 2030 pro Jahr 9300 Gigawattstunden (GWh) aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse zu erzeugen.
  • Per Klima-Check werden bei Gesetzen und Verordnungen, aber auch größeren Bauvorhaben des Landes und seiner Beteiligungen die Auswirkungen überprüft. Darüber hinaus fließt der Klimaschutz in allen Sektionen ins Budget ein.
  • Jährliches Monitoring der Emissionen: CO2 soll bis 2040 „gegen null“ sinken.

Wirtschaft profitiert
„Der Klimaschutz ist in der DNA des Burgenlandes verankert“, merkte SPÖ-Klubobmann Roland Fürst an: „Vom neuen Gesetz haben alle etwas. Abgesehen von der Lebensqualität, wollen wir den Burgenländern Versorgungssicherheit und Preisstabilität bieten. Auch die Wirtschaft profitiert.“ Wolfgang Spitzmüller, Klubobmann der Grünen: „Österreich gibt jedes Jahr zig Milliarden Euro für Öl und Gas aus. Wir holen jedoch die Energieversorgung immer mehr ins Land.“

Der Entwurf zum Klimaschutzgesetz wird nach der Begutachtung im September in den Landtag eingebracht. Während die Oppositionsparteien Bedenken äußern, stimmen die Wiener Grünen, der WWF und Global 2000 dem Konzept zu. Voll dahinter steht die Burgenland-Energie mit CEO Stephan Sharma.

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
11° / 27°
Symbol heiter
Güssing
10° / 26°
Symbol heiter
Mattersburg
11° / 27°
Symbol heiter
Neusiedl am See
11° / 26°
Symbol heiter
Oberpullendorf
11° / 26°
Symbol heiter

krone.tv

Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter freut sich über den Freispruch.
Kein Vorsatz
Falschaussage: Freispruch für Ex-Justizminister
US-Präsident Donald Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, ...
Zölle gegen EU aktiv
Trump: „Es werden Milliarden Dollar fließen“
Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
189.070 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
121.087 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
119.258 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1472 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1196 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
911 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Mehr Burgenland
91.000 Euro erbeutet
Mit Feuerwehr-Werkzeug Bankomat aufgebrochen
Friedrichshof-Projekt
Land verankert Sicherheitsnetz im Widmungsrecht
Ohne Reue trinken
„Bleifrei“ unterwegs: Neuer Spritzer ohne Alkohol
Neues Musik-Theater
Die Passion Christi aus der Sicht des Judas
Wegen Körperverletzung
Streit mit FPÖ-Mandatar nun Fall für die Justiz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf