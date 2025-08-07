„Klimaschutz ist in der DNA des Landes“

Wirtschaft profitiert

„Der Klimaschutz ist in der DNA des Burgenlandes verankert“, merkte SPÖ-Klubobmann Roland Fürst an: „Vom neuen Gesetz haben alle etwas. Abgesehen von der Lebensqualität, wollen wir den Burgenländern Versorgungssicherheit und Preisstabilität bieten. Auch die Wirtschaft profitiert.“ Wolfgang Spitzmüller, Klubobmann der Grünen: „Österreich gibt jedes Jahr zig Milliarden Euro für Öl und Gas aus. Wir holen jedoch die Energieversorgung immer mehr ins Land.“