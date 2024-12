Irre Todesdrohungen sind der Justiz zu ungenau

„Komm her oder ich hau dich!“, versteht wohl jeder. Nicht so die Justiz: Denn da müsste nach einer neuen Entscheidung genau definiert werden, wie und wo jemand vermöbelt werden soll, um diese Drohung als solche zu werten. Aus diesem Grund müssen nun in Kärnten ausgerechnet Prozesse gegen Staatsfeinde wiederholt werden.