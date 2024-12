Touristen-Ansturm: Wegen Überfüllung geschlossen

Wien ist Europas Weihnachtshauptstadt schlechthin. Keine andere Metropole leuchtet in der Adventzeit heller als unsere Stadt, in kaum einer anderen Großstadt in der EU gibt es mehr Weihnachtsmärkte als hier. Und der boomende Tourismus macht sich bezahlt: Der neuesten Wifo-Studie zufolge ist Wien das einzige Bundesland, das im ersten Halbjahr 2024 ein positives Wirtschaftswachstum erreicht. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.