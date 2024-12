Deutschland streicht Mautgebühr für Gastransporte

Gewessler: „Gute Nachricht für unsere Volkswirtschaft“

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne), die immer wieder heftige Kritik an dem Gaspreis-Aufschlag geübt hatte, reagierte erfreut: „Damit ist dieser Klotz am Bein am Weg zur Unabhängigkeit von Russland beseitigt. Österreichs Weg, sich von Gas aus Russland zu verabschieden, ist frei. Das ist eine gute Nachricht für unsere Volkswirtschaft und Energiezukunft.“